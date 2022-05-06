شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "العنكبوت" تصل إلى 17.2 مليون جنيه فى موسم عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الخميس، لتضاف إلى حصيلة إيرادات الفيلم خلال موسم عيد الفطر السينمائى والتي بلغت 17 مليونًا و200 ألف جنيه، اذ حقق 470 ألف جنيه ليلة الأحد - وقفة عيد الفطر - و3 ملايين و650 ألف جنيه يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر، و5 ملايين جنيه يوم الثلاثاء ثانى أيام العيد، و4 ملايين 500 ألف جنيه الأربعاء ثالث أيام العيد.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائى يعرض فيلم أفلام "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى ونسرين امين وعمرو عبد الجليل وسيد رجب وأحمد مالك ونور إيهاب وإخراج محمد شاكر خضير، وفيلم "زومبى" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وويزو وكريم عفيفى ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.