شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لـ بسنت شوقي بالفستان الأبيض فى حفل زفافها على محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين في حفل زفاف الفنانة بسنت شوقي على الفنان محمد فراج، المقام حاليًا على أحد الشواطئ في حضور عدد من الأصدقاء والمقربين، حيث طلت بسنت بالفستان الأبيض على ضفاف البحر.











بسنت شوقي بفستان الزفاف

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهرا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة، وأعلن وقتها خطبتهما وظهرا معا في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية.

وكان من المقرر زواجهما، ولكنه تأخر كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا، وانشغال محمد فراج بتصوير عدد من الأعمال التي حققت نجاحا، وآخرهم مسلسل "لعبة نيوتن"، الذى عرض في شهر رمضان الماضى.



بسنت شوقي و محمد فراج



بسنت شوقي و محمد فراج



بسنت شوقي و محمد فراج







