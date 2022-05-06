شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: تخوفت من تقديم شخصية "علاء الصاوى" فى العائدون بشكل مبالغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد عادل، خلال حواره مع ”الخليج 365” إنه تخوف جدًا من تجسيد شخصية "علاء محمد الصاوي" في مسلسل "العائدون" بشكل مبالغ، لأنها شخصية مركبة وتمر بمراحل مختلفة، فهو غاضب وكاره لأوضاع في وطنه ولديه مبدأ في غضبه من وطنه، ولكنه يحب مصر جدًا، فكيف سيتحول من هذه الدرجة لدرجة التضحية بنفسه من أجل مصر، والمغامرة من أجل وطنه، هنا كانت الصعوبة، ومراحل تجنيده كانت صعبة جدًا، فالأجهزة الأمنية استطاعت إقناعه بطريقة ذكية جدًا وإنسانيًا أيضًا كما ظهر في المسلسل.

وأضاف محمد عادل: أنا فكرت أثناء التصوير في بلغاريا، ماذا يحدث لو حدث نفس ما بالمسلسل معي بشكل شخصي، فوجدت أنه إحساس صعب جدًا نفسيًا وعمليًا، فكونك تعيش حياة غير حياتك صعبة جدًا، فالإنسان عندما "يعزل" من مكان لآخر يفكر 20 مرة، فما بالك من شخص يترك حياته ويذهب ليعيش من بشر لا تعرف ربنا بل لا تعرف البني آدمين، فكنت متخوف من أن أقدمه بشكل مبالغ بسبب الحدث ولكن حاولت تقديمه بشكل إنساني.

مسلسل "العائدون" يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب ، والمسلسل بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، محمد عادل ، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".