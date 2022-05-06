شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "زومبى" يصل إلى المليون العاشر فى شباك تذاكر موسم عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "زومبى" للنجم على ربيع ايرادت بلغت مليونًا و800 ألف جنيه أمس الخميس، ليصل الفيلم إلى المليون العاشر في شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائى، بعدما حقق 119 ألف جنيه ليلة الأحد – وقفة عيد الفطر، و2 مليون و220 ألف جنيه يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر، و3 ملايين جنيه يوم الثلاثاء ثانى أيام العيد، و2 مليون 850 ألف جنيه يوم الأربعاء ثالث أيام العيد.

فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائي يعرض فيه بجانب "زومبى"، فيلمى "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى ونسرين امين وعمرو عبد الجليل وسيد رجب وأحمد مالك ونور إيهاب وإخراج محمد شاكر خضير، "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، محمد ممدوح، ريم مصطفى، محمد لطفى، وإخراج احمد نادر جلال.