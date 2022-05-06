شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم فى صورة "مطرقعة" وسط الشارع.. وشيماء سيف تغازلها: أحلى واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة دنيا سمير غانم، في إطلالة مميزة ولافتة للأنظار في أحدث ظهور لها، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وهى تجلس وسط الشارع بملابس كاجوال، وحيت من خلالها جمهورها ومتابعيها.

وفور نشر دنيا، للصورة، انهالت عليها التعليقات مع أصدقائها وزملائها في الوسط الفني ومتابعيها، منهن آيتن عامر ونيرمين ماهر ومنى فاروق، بالإضافة إلى شيماء سيف، التى علقت على الصورة، قائلة: "أحلى واحدة فى الدنيا"، وأيضًا الفنانة المغربية ميساء مغربي، التى دعت لها قائلة: "اللهم في يوم الجمعة أدم عليها الابتسامة وأسعد قلبها الجميل سعادة لا شقاء بعدها".



دنيا سمير غانم

وسبق وتمنت النجمة دنيا سمير غانم، أمنية عبر حسابها على تويتر، وغردت قائلة: "بتمني يكون عندي مدينة استضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا "سعداء" "آمنين" اللهم احفظهم جميعًا".

دنيا سمير غانم من النجمات اللواتى ارتبطن بالأطفال قبل الكبار، حيث تعلق الأطفال بأعمالها الفنية سواء تمثيل أو غناء، هذا إلى جانب غنائها مع الأطفال في المناسبات الرسمية، جعلها تبدو قريبة منهم للغاية، لذلك كشفت دنيا عن أمنيتها اتجاه الأطفال.

كما سبق أن شاركت دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها، بصورة عائلية برفقة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لها ولأسرتها: "يا رب ارحمهما وأسعدهما".