بعد خلافات طويلة.. ملكة بريطانيا تهنئ ابن الأمير هاري بعيد ميلاده

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

فى مفاجأة تتجاوز كل الخلافات القديمة بين هارى وميجان، والعائلة الملكية البريطانية، وجه أعضاء العائلة الرئيسيين وفى مقدمتهم الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، التهنئة إلى ابن الأمير هارى وزوجته ميغان ماركل آرتشى في عيد ميلاده الثالث.

ويحتفل الأمير هارى، وزوجته ميغان ماركل، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد ميلاد آرتشي وليليبت، حيث ولد يوم 6 مايو 2019.

ومن جانبها، نشر الحساب الملكي الرسمي للملكة إليزابيث الثانية، صورة قديمة لملكة بريطانيا مع حفيديها الأمير هاري، وابنه آرتشي، الذى كانت تحمله ميغان ماركل وبجوارها والدتها، كما ظهر في الصورة القديمة الأمير فيليب، دوق إدنبره الراحل، وجاءت رسالة تهنئة الملكة لحفيدها في تعليق على الصورة، قالت فيه: “أتمنى عيد ميلاد سعيد جدا لـ آرتشي مونتباتن وندسور الثالث”.

بدورهما، تقدم الأمير وليام، وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، أيضًا، بالتهنئة إلى آرتشى، بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشرا صورة رسمية عائلية، عبر حسابهما الرسمي على موقع “تويتر”، وهى الصورة التي جمعتهما مع الأمير هاري، وميغان ماركل، وآرتشى، وأفراد آخرين من العائلة، وكتب في التعليق على الصورة: “نتمنى عيد ميلاد سعيد جدا لـ آرتشي مونتباتن وندسور الثالث”.

كذلك، توجه الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، بالتهنئة إلى آرتشى، بمناسبة عيد ميلاده الثالث، في رسالة عبر حسابهما الرسمي على موقع “تويتر، حيث أعادا نشر تغريده الحساب الرسمي للملكة إليزابيث الثانية، وكتبا في التعليق على الصورة: “عيد ميلاد سعيد آرتشى”.