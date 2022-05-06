وفاء عامر لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: لا أستطيع أن أقيم أعمالي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

على مدار سنوات طويلة قدمت الممثلة المصرية وفاء عامر أدوارا مميزة في السينما والتلفزيون، ومع مرور الأيام باتت مشاركتها في أي عمل تحقق قبولاً ملحوظاً عند الجمهور.

وفي رمضان الماضي شاركت في ثلاثة مسلسلات وهم ” راجعين يا هوا” إلى جانب خالد النبوي ونور اللبنانية ومجموعة من النجوم، وقد أحب الناس شخصية “يسرية” التي قدمتها في العمل، أما العمل الثاني فكان “جزيرة غمام” إلى جانب طارق لطفي ومي عز الدين وآخرين و العمل الثالث ” بيت الشدة” فكان من بطولتها مع عدد من الممثلين.

وعن جميع هذه الأعمال قالت وفاء عامر لـ”صوت بيروت إنترناشونال” :الحمد الله أنا سعيدة بردة فعل الجمهور على أدواري الثلاثة، إذ لم أكن أتوقعها وهذا كرم من الله علماً أنني لا أستطيع أن أقيم أعمالي وأترك هذه المهمة للناس والنقاد.

أما عن قدرتها على المشاركة في ثلاثة أعمال دفعة واحدة وكيف استطاعت أن توفق بين أوقات تصويره قالت: ” لم يكن يوجد عندي أي عقبة فالاعمال الثلاثة كانت متباعدة ولم يحصل أي تضارب في مواعيد التصوير.

وعند سؤالها عن المسلسلات التي شاهدتها في رمضان، أكدت أنها لم تستطع أن تشاهد أي عمل بسبب إنشغالها بالتصوير، وبما أن شقيقتها الممثلة آيتن عامر قدمت عملين أيضاً في الشهر الفضيل أشارت أن آيتن دمها خفيف وتميزت في مسلسل “مكتوب عليا” إلى جانب أكرم حسني وفي مسلسل ” النقطة العمياء” قدمت دوراً مميزاً جداً وعن تجربتها في الغناء أفادت أن شقيقتها تحب الغناء منذ الصغر وهي تدرب صوتها عند أخصائيين كي تؤدي الأغنيات بشكل إحترافي وحتى الان كل الأعمال الغنائية التي طرحتها لاقت صدى ممتاز عند الجمهور.

وأخيراً عن الأعمال الدرامية التي ستشارك فيها في الفترة المقبلة قالت وفاء أنها بدأت تتلقى عروضاً للمشاركة في مسلسلات ستعرض في رمضان المقبل أو خارجه لكنها لم تحدد اختياراتها بعد وكل شيء نصيب مكتوب من الله سبحانه وتعالى.