تسريب صحفي ينذر بانتقال مبابي إلى هذا النادي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

يبقى الجدل مستمرًا حول مصير كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة “ليكيب” أن مستقبل مبابي لم يُحسم بعد، وهناك ارتباك حول تصريحات فايزة العماري والدة كيليان لصحيفة ماركا.

ونقلت الصحيفة الإسبانية، على لسان فايزة العماري، أن ريال مدريد هو الخيار الأول لمبابي.

وأضافت ليكيب أن المقربين من مبابي، أكدوا أن والدة اللاعب أدلت بتصريحات للصحيفة الإسبانية، لكن تم تغيير كلامها، حيث كانت تقصد أن كيليان على وشك مغادرة باريس رغم وجود مفاوضات مستمرة مع إدارة النادي الفرنسي.

ولفتت إلى أن فرص استمرار مع مبابي مع باريس أو الانتقال إلى ريال مدريد تبلغ 50%، وسيكون اللاعب هو صاحب القرار الوحيد.

وختمت ليكيب تقريرها بأنه في الوقت الذي كان يبدو فيه مبابي قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد قبل أسابيع، يبدو أن الأمور معلقة في الوقت الحالي.

من جانبها ذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن مبابي يؤجل قراره النهائي لما بعد انتهاء مباريات منتخب فرنسا في دوري أمم أوروبا، خلال الشهر المقبل.