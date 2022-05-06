رسالة غامضة من محمد صلاح!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أثار محمد صلاح، نجم ليفربول، الجدل حول إمكانية تمديد عقده مع النادي الإنجليزي برسالة غامضة.

وسُئل صلاح عن مستقبله أثناء تسلم جائزة أفضل لاعب في البريميرليج من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية، مساء الخميس.

وداعب النجم المصري، الحضور برسالة ضاحكة “مستقبلي هنا في إنجلترا أم على هذا المسرح؟”، مضيفًا “سأبذل قصارى جهدي، لأتواجد على هذا المسرح مرة أخرى”.

وفاز صلاح بهذه الجائزة مرتين عامي 2018 و2022، علمًا بأنه يتصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا في 32 مباراة.

ويمتد تعاقد محمد صلاح مع الليفر حتى صيف 2023، ولم تشهد مفاوضات تمديد العقد، تطورات جديدة بشأن هذا الملف.

وأضاف صلاح في سياق آخر “لا أعرف إذا ما كنت لاعبًا بارزًا في تاريخ ليفربول أم لا، لا أفكر في الأمر كثيرًا”.

وأتم “أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم، والاستمتاع بوقتي في النادي، أساعد الفريق على الفوز بالألقاب، هذا هو أهم شيء”.