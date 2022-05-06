هكذا بدت ياسمين صبري في اول ظهور بعد طلاقها من أحمد أبو هشيمة

كتب امير فتحي في الجمعة 6 مايو 2022 02:57 مساءً - في أول ظهور لها بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تعاقدت الفنانة المصرية ياسمين صبري على مسلسل جديد يحمل اسم “الشادر”.
ومسلسل “الشادر” يتكون من 15 حلقة وتقدم فيه ياسمين صبري دور فتاة شعبية، ومن المقرر عرضه قريبا عبر إحدى المنصات.
ويشارك في بطولة مسلسل “الشادر” الفنان أشرف عبد الباقي، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة تكوين للمنتجة منى قطب وشركة إنفينيتي.
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