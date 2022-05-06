سهير القيسي تشيد بأسلوب ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة الراقي في الانفصال!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 مايو 2022 02:57 مساءً - أشادت الاعلامية العراقية سهير القيسي بما وصفته بالاسلوب الراقي لانفصال الفنانة المصرية ياسمين صبري زوجها رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة.

وكتبت سهير القيسي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “في الوسط الفني قل ما نجد تحضر و رقي في حالات الطلاق”.

وتابعت “لكن في حالة #احمد_ابو_هشيمة و #ياسمين_صبري الأمر مختلف .. أنا أحترم أسلوبهم الراقي في الانفصال..”.

يذكر أن خبر طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة ما زال يتصدر محركات البحث بينما تضج وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر، وذلك بعدما حذف الثنائي صورهما معا وألغيا متابعة بعضهما بعضا من تطبيق إنستغرام دون صدور اي تصريح او بيان رسمي حول الانفصال.