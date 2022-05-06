محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما على مدار يومين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي بزفافهما على مدار يومين وهما الخميس الجمعة 5 و6 مايو الجاري في حفل زفاف بمدينة الغردقة، وسط حضورعدد كبير من أصدقائهما وأسرتيهما.

وأعلن عدد من النجوم عن اعتذارهم عن حضور عقد القران، ونشرت بسنت شوقي فيديو لكل من النجوم هشام ماجد ومحمد ممدوح ومحمد سلام وهم يعتذرون عن حضور حفل الزفاف بسبب تواجدهم في مهرجان مالمو السينمائي في السويد.

وقال هشام ماجد في الفيديو: “فراج وبسنت ألف ألف مبروك”، وقال محمد ممدوح: “كل سنة وأنت طيب.. مبروك.. ألف ألف مبروك يا حبيبي.. ألف مبروك يا بسنت.. على فكرة كان نفسنا نبقى معاكم بجد والله”، كما قال المخرج هشام فتحي: “ألف مبروك يا بسنت.. ألف مبروك يا فراج تاني مرة.. وربنا يوفقكم”.

وقال الفنان محمد سلام: “والله أنا مش فاهم بجد والله، أومال اللي حضرته ده كان إيه.. معلش يا رجالة.. معلش يا بسنت.. معلش يا فراج.. اللي أنا حضرته ده كان إيه.. ألف مبروك طبعًا”، مازحًا بقوله: “هنحضر اللي جاي.. إحنا معاكم”.

وحضر حفل الحنة، العديد من النجوم كان أبرزهم إياد نصار، وأحمد داود، وهنادي مهنا، وإيمي سالم ،وداليا شوقي شقيقة العروس، ولا يزال النجوم يتوافدون على الغردقة لحضور حفل الزفاف.

كما نشرت بسنت شوقي مجموعة من الفيديوهات لها أثناء استعداداها ووضع المكياج وهي برفقة صديقاتها اللاتي حرصن على الغناء والرقص معها على أنغام أغنية “ستو أنا” وذلك في ليلة ما قبل الزفاف أو ما تسمى بليلة الحناء.

وظهر محمد فراج في أحد المقاطع المصورة وهو يمنح بسنت قبلة على رأسها خلال وضعها المكياج، وبدت عليها السعادة الكبيرة وسط التفاف صديقاتها حولها.

واختارت بسنت شوقي ومحمد فراج أجواء مستوحاة من العصر الإغريقي، وارتدت بسنت فستاناً باللون الذهبي من تصميم مرمر حليم، وجاء تصميمه بالكسرات يناسب هذا العصر، بدت كآلهة إغريقية وتركت شعرها الطويل مموجاً، وزينته باكسسوارات شعر من الجانبين.

واختار محمد فراج إطلالة متناسقة مع إطلالة العروس في ليلة الحنة، حيث ارتدى جاكيتاً أبيض اللون طويلاً منقوشاً بنفس لون فستان بسنت شوقي، وبدت أقرب للإطلالات الهندية.

ونشر عدد كبير من الحضور لقطات من ليلة حناء بسنت شوقي ومحمد فراج والتي ظهر فيها العروسان وهما يرقصان بصحبة أصدقائهما من النجوم.

يذكر أن محمد فراج احتفل بعقد قرانه على بسنت شوقي وسط حضور نخبة من النجوم، وأقيم في يونيو الماضي.

ويأتي زواج محمد فراج وبسنت شوقي بعد تأجيل أكثر من مرة على مدار العامين الماضيين، بسبب ظروف العمل وارتباط فراج بتصوير دوره في مسلسل “لعبة نيوتن” الذي استغرق أكثر من عام ومن بعده مسلسل “ضد الكسر”، وكذلك أزمة فيروس كورونا الذي كان العروسان من ضمن المصابين به.