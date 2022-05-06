“أحلى شي بالدنيا الحب”.. راغب علامة يتوّج احتفلات العيد بأقوى السهرات في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بحضور الآلاف من محبّيه في دولة الإمارات، أحيا السوبر ستار راغب علامة حفلاً فنيًا ساهرًا بمناسبة عيد الفطر السعيد، محققًا النجاح الكبير بسهرة استثنائيّة لا تنسى في دبي.

وعلى وقع أغنية “انا اسمي حبيبك”، اعتلى راغب علامة المسرح وأشعل أجواء الحفل، مقدمًا باقة من اجمل وأروع اغنياته الناجحة.

وكان لافتًا تفاعل الحضور في السهرة مع الأغنيات التي قدّمها راغب من روائع أرشيفه وصولًا إلى أغنيته الجديدة “ممكن أزعلك” التي أصدرها قبل شهر رمضان المبارك.

ونشر راغب علامة صورًا من الحفلة عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام” وعلّق قائلًا: “احلى شي بالدنيا الحب، بالحب والسّعادة وإرادة الحياة احتفلنا مع جمهورنا الغالي في أولى محطّات الفرح بعيد الفطر في إمارتنا المُضيئة دبي”.

وأضافت السوبر ستار: “سعادتي لا توصف عندما أقف على المسرح وأرى هذه الكميّة الكبيرة من السرور والطاقة الايجابيّة عند الجمهور. شكراً من القلب، وكلّ عام وأنتم بخير”.

يذكر أن راغب علامة يواصل حصد نجاح أغنية “ممكن أزعلك”، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره على موقع “يوتيوب”.

أغنية “ممكن أزعلك” هي مزيج من الرومانسية والإيقاع من كلمات محمد البدري وألحان بينو وتوزيع مدحت خميس وحمل الكليب توقيع المخرج المصري شريف صبري الذي سطّر نجاحات كبيرة مع السوبر ستار بأغنيتي “طب ليه” و”سهروني الليل”.