شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جون باتيست بفيروس كورونا بعد أيام من حضوره حفل Met Gala والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتائج اختبار المغنى جون باتيست، إصابته بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وذلك بعد أيام قليلة من حضوره حفل Met Gala، فى مدينة نيويورك، وهو الآن مجبر على تأجيل حفل Carnegie Hall.

وكان من المقرر أن يبدأ الفنان الموسيقى، البالغ من العمر 35 عاما، عرضه الجديد American Symphony فى قاعة كارنيجى، يوم السبت، لكنه اضطر إلى الانسحاب بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس التاجى، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



جون باتيست

وقال بيان إعلان تأجيل الحفل، إن "الفنان الحائز على جائزة جرامى، يجب عليه مع الأسف تأجيل هذا الحفل، حيث أثبت هو وأعضاء فريقه إصابتهم بـ COVID-19، وسيتم إعادة جدولة الحفل"، فيما قالت عائلة ميتايرى، بولاية لويزيانا، فى بيان: "أشكر جميع مؤيديى على حبهم وتفهمهم.. أراكم جميعا قريبا".

كما سيغيب "باتيست" عن مهامه القيادية فى فرقته فى برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

ويشار إلى أن "باتيست" شارك فى حفل Met Gala، يوم الاثنين، حيث تم تصويره إلى جانب زملائه النجوم، مثل، جانيل موناى، وكاتى بيرى، وجيمس كوردن، وفى حديثه فى الحفل مع ET، قال باتيست، "حياتى بها الكثير من النعم، أنا سعيد جدًا لمشاركتها".

وعندما سُئل عن زوجته سليقة جواد، البالغة من العمر 33 عامًا - التى تكافح سرطان الدم – قال إنها "كانت فى حالة جيدة بعد فترة ناجحة استمرت أسبوعين"، وأضاف "أنا ممتن للغاية.. نحن باركنا الله.. الله يمسكنا ويرفعنا".

وتابع: "لدى الكثير مما أريد أن أقوله عنها لأننى أستطيع التحدث عن إشراقها إلى ما لا نهاية.. التقينا عندما كنا فى معسكر الفرقة.. كانت تبلغ من العمر 12 عامًا، وكان عمرى 14 عامًا، كنا نتعرف على بعضنا البعض منذ 20 عامًا.. وهو شيء لا يصدق".

ونصح الموسيقى، معجبيه، "إذا وجدت الشخص المناسب، امسك به، الحياة قصيرة"، وأضاف "أنت لا تعرف أبدًا ما الذى سيحدث، لذا عليك فقط أن تبقيه قريبا منك، هذه اللحظات جميلة هى أعلى مستويات الحياة وأوقاتها السيئة، فقط ابق مع من تحب وسيكون كل شيء على ما يرام".

وقبل الحدث الفاخر فى متحف متروبوليتان للفنون فى مدينة نيويورك، نشر "باتيست" مقتطفات من جلسات البروفة قبل عرضه المتوقع فى قاعة كارنيجى، والذى تم تأجيله بعد الإصابة، ثم انتقل إلى Instagram Sunday بمقطع كان يتدرب فيه من أجل العرض القادم.

وعلق باتيست، على المقطع: "تم الانتهاء من اليوم الثالث من بروفة السمفونية الأمريكية، استمتعنا ببعض المرح فى نهاية التدريب على آلة الطبل E-mu SP-1200.. نحن نمزج التقاليد ونعيد تخيل الموسيقى الكلاسيكية".

وتابع "أنا ممتن للغاية لأننى سأعرض أول سيمفونية لى وأشارك المسرح مع فريق موسيقى بارع ومتنوع بقوة.. نراكم فى carnegiehall فى 7 مايو"، كما نشر يوم الأربعاء، لقطة بروفة أخرى، حيث كتب، "الخليج 365 فى البروفة.. أنا ممتن لمشاركة أول سيمفونية لى فى Carnegiehall #AmericanSymphony".