شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تشوق جمهورها لـ Doctor Strange وتعلن عن موعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مارفل الشركة المنتجة لفيلم Doctor Strange عن الموعد الرسمي لطرح العمل، وذلك بعدما نشرت البوستر الرسمي للفيلم من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أنه تقرر عرض الفيلم فى دور السينما العالمية بداية من اليوم 6 مايو الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لعالم مارفل، صورة لعدة شخصيات بجوار بعضهما البعض، لتعلن عن أول بوستر للفيلم الذى اثار ردود فعل صاخبة حوله وصلت لحد المنع في أكثر من دولة.



دكتور سترينج

أحداث فيلم Doctor Strange

تدور أحداث فيلم "doctor strange" حول شخصية الطبيب "ستيفين سترينج" الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.

ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضاً ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الأخر.

وكانت صفحة سينما أي ماكس في مصر كشفت عن عدم عرض الجزء الثاني من Doctor Strange وذلك بعدما منعته السعودية والكويت، لمخالفته القيم المجتمعية.

وكان من المقرر أن يطرح الفيلم اليوم الـ 6 من مايو وفقًا لتقرير سابق نشره على موقع "Hollywood reporter"، فإن الفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange الذى طرح في عام 2016، ولكن وجود شخصية غير سوية منع عرض الفيلم.