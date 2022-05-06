عمرو دياب يستكمل جولته الخليجية بحفل جماهيرى ضخم فى جدة "صور"

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القاهرة - سامية سيد - استكمل النجم عمرو دياب، سلسلة حفلاته الغنائية التى أحياها خلال إجازة عيد الفطر المبارك فى عدة دول خليجية، بإحياء حفل فى جدة، بالمملكة العربية السعودية، أمس الخميس، وهو الحفل الذى شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وشارك الهضبة عمرو دياب، مجموعة صور متنوعة من الحفل الغنائى الأخير له خلال رحلته الخليجية، حيث نشر اللقطات المميزة من الحفل التى تظهر تألقه على المسرح والحضور الجماهيرى الضخم، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".



حفل عمرو دياب فى جدة

يأتى هذا بعدما أحيا النجم عمرو دياب، حفلا غنائيًا، يوم الثلاثاء الماضى، ثانى أيام عيد الفطر، بساحة الاتحاد أرينا، فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، حيث احتشد الآلاف فى ساحة الاتحاد قبل الحفل بساعات، خاصة أن الجهة المنظمة أعلنت نفاد تذاكر الحفل منذ فترة.

وصعد عمرو دياب، إلى المسرح وسط تفاعل جمهوره الذى هتف وردد معه أغانيه الشهيرة التى قدمها على مدار ساعتين، ولأول مرة، غنى الهضبة أحدث أغانية "هتدلع" على خشبة المسرح، وذلك بعد طرحها منذ أيام، وتفاعل الجمهور مع الأغنية بصورة كبيرة وطالبوه بغنائها عدة مرات.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغانيه منها أنت الحظ، رايقة، اتقل، يا أنا يالأ، والدنيا بترقص، وسهران.

كما أحيا عمرو دياب، الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر، حفلا آخر فى الكويت، ضمن جولته الغنائية فى دول الخليج خلال إجازة عيد الفطر.