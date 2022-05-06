شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يطرح "باشا" أحدث كليباته الغنائية والان مع تفاصيل الخبر
الأغنية تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكري وألحان بينو وتوزيع مانسى.
وطرح المطرب إيهاب توفيق، مؤخرًا، أغنية بعنوان "أبوس قلبك"، في عيد الحب الماضى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات خالد البشبيشى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد نور.
كان إيهاب توفيق، قد طرح خلال شهر نوفمبر الماضى فيديو كليب "أنت اختياري" على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.
كما طرح إيهاب توفيق فيديو كليب "أنت اختيارى"، على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.