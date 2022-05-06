شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يطرح "باشا" أحدث كليباته الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية، والممثلة فى كليب أغنية "باشا" الذى انتهى من تسجيلها وتصويرها منذ فترة، واختار طرحها فى هذا التوقيت، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي.

الأغنية تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكري وألحان بينو وتوزيع مانسى.