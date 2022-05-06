شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين x صور جديدة بعد مشاركتها بالاختيار ودايما عامر فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الفنانة ميرنا نور الدين التفاعل مع متابعيها على موقع إنستجرام، وتلك المرة عبر خاصية الاستوري من خلال أكثر من صورة نشرتها مؤخرًا، ظهرت فيهما بإطلالة كاجوال، وذلك بعدما شاركت خلال ماراثون دراما رمضان الماضى بأكثر من عمل منها دورها في مسلسل الاختيار 3 بالإضافة لمسلسل دايما عامر.



ميرنا نور الدين خلال صورة اخرى

ميرنا نور الدين

ولا تعد تلك الصور الأولى لـ ميرنا نور الدين بعد ظهورها في ماراثون دراما رمضان، حيث سبق ذلك ونشرت صورة من عطلتها وهي ترتدي فستانا أبيض مؤخرًا على متن مركب.



ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين شاركت فى مسلسل مسلسل "الاختيار 3" من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.



ميرنا نور الدين فى صور

فى حين مشاركة ميرنا نور الدين خلال مسلسل "دايما عامر" جاءت مع مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.