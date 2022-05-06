شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تشارك الجمهور بصورة من طفولتها: "عدت السنين والقلب لسه برىء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مي كساب، عن صورة لها خلال فترة طفولتها الأولى، ظهرت من خلالها مرتدية فستان أحمر، مشيرة إلى أنه مهما عدت السنين سيظل قلبها ينبض بالبراءة.

ونشرت مي كساب، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أنا.. وأعوذ بالله من كلمه أنا، عدت السنين والقلب لسه بريء.. الحمد لله".



مي كساب

وكانت الفنانة مى كساب، عرض لها خلال موسم دراما رمضان الماضى، مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة الكبيرة يسرا، هو العمل الرابع الذى يجمعهما سويا، ولفتت مي، فى لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON إلى أن يسرا تمنح من يعمل معها فى عمل قدر كبير من الاحترام والاحتواء، قائلة: "مديانا قيمة كبيرة ست محترمة وحنينة وكريمة، لترد يسرا: "انتوا بالفعل قيمة كبيرة".

وأجابت مي كساب على سؤال لميس الحديدي: هل تعطيكم الفنانة يسرا نصائح أثناء العمل؟.. لتجيب مي: "بالطبع بيحصل.. مينفعش نبقى معاها فى عمل واحد ولا نستفيد منها".