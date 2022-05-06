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صفات لدى الرجال تتسبب بفشل العلاقات وتنفر منها السيدات

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 12:37 مساءً

الازواج- صورة تعبيرية

كشفت دراسة أمريكية أن هناك بعض الصفات لدى الرجال، تنفر منها السيدات و تتسبب في فشل العلاقات سريعاً، وأن معظم السيدات تنجذب للرجال ذو الشخصية القوية أو الذين يتمتعون بالوسامة.
وأوضحت الدراسة، أن لكل أنثى معايير مختلفة في إختيار شريك حياتها، و لكن تتفق بنات حواء جميعهن على بعض الصفات التي تجعلهم ينفرون من العلاقات التي تربطهم بالرجال الذين يتمتعون بتلك الصفات السيئة إلى حد ما منها:

المتشائم
تعد تلك الصفة اقل الصفات ضرراً، فهي لا تؤثر بشكل كبير على الباقين، و لكنها تتسبب في إصابة الحياة بين الزوجين بالملل و الروتين و الشعور بعدم الرضا و التشاؤم طيلة الوقت، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ” ديلي ستار” البريطانية.

الخيانة
من أخطر الصفات التي اكتشفتها السيدات في الدراسة التي أجريت تسببت في إنفصالها عن أزواجهن في مدة قصيرة، و هي الخيانة و كانت سبب في إصابة الكثير من السيدات بصدمات نفسية قوية.

الكذب
يعتبر الكذب من اسوء الصفات البشرية لأنه يتسبب في فقدان الثقة في الطرف الآخر و يجعل العلاقة هشة و اكثر عرضة للانتهاء .

ضعيف الشخصية
تنفر حواء من الرجل ضعيف الشخصية، لأنها لا تشعر بوجوده في الكثير من الاحيان، وذلك بسبب تردده بسبب ضعف شخصيته، و عادة الرجال صعاف الشخصية لا يتمكنوا من تكوين علاقات عاطفية ناجحة .

البخل
أشارت 30% من السيدات، أن البخل كان سبب في شقاء الزوجين في حياتهم و تسبب في الإنفصال في النهاية، و أوضحت بعضهن أن البخل في إنفاق المال قد يمتد إلى البخل في إظهار المشاعر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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