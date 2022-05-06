صفات لدى الرجال تتسبب بفشل العلاقات وتنفر منها السيدات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 12:37 مساءً

كشفت دراسة أمريكية أن هناك بعض الصفات لدى الرجال، تنفر منها السيدات و تتسبب في فشل العلاقات سريعاً، وأن معظم السيدات تنجذب للرجال ذو الشخصية القوية أو الذين يتمتعون بالوسامة.

وأوضحت الدراسة، أن لكل أنثى معايير مختلفة في إختيار شريك حياتها، و لكن تتفق بنات حواء جميعهن على بعض الصفات التي تجعلهم ينفرون من العلاقات التي تربطهم بالرجال الذين يتمتعون بتلك الصفات السيئة إلى حد ما منها:

المتشائم

تعد تلك الصفة اقل الصفات ضرراً، فهي لا تؤثر بشكل كبير على الباقين، و لكنها تتسبب في إصابة الحياة بين الزوجين بالملل و الروتين و الشعور بعدم الرضا و التشاؤم طيلة الوقت، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ” ديلي ستار” البريطانية.

الخيانة

من أخطر الصفات التي اكتشفتها السيدات في الدراسة التي أجريت تسببت في إنفصالها عن أزواجهن في مدة قصيرة، و هي الخيانة و كانت سبب في إصابة الكثير من السيدات بصدمات نفسية قوية.

الكذب

يعتبر الكذب من اسوء الصفات البشرية لأنه يتسبب في فقدان الثقة في الطرف الآخر و يجعل العلاقة هشة و اكثر عرضة للانتهاء .

ضعيف الشخصية

تنفر حواء من الرجل ضعيف الشخصية، لأنها لا تشعر بوجوده في الكثير من الاحيان، وذلك بسبب تردده بسبب ضعف شخصيته، و عادة الرجال صعاف الشخصية لا يتمكنوا من تكوين علاقات عاطفية ناجحة .

البخل

أشارت 30% من السيدات، أن البخل كان سبب في شقاء الزوجين في حياتهم و تسبب في الإنفصال في النهاية، و أوضحت بعضهن أن البخل في إنفاق المال قد يمتد إلى البخل في إظهار المشاعر.