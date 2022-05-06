لتجنب أسوأ اللحظات.. ماذا نفعل إذا فاتتنا رحلة الطائرة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يعد تفويت رحلتك عبر الطائرة حتمًا من أسوأ اللحظات. ما العمل؟ هل يمكننا انتظار الرحلة التالية؟ في أي حالة يمكننا استرداد المبلغ من الشركة؟ هذه هي الأسئلة التي طرحتها إحدى المسافرات التي تدعى ماري.

ويقول الكاتب نيكولاس فارمين -في تقرير نشرته صحيفة “لوفيغارو” (le figaro) الفرنسية- إنه بصرف النظر عن العواقب الواضحة على مسار رحلتك، فليس من الخطير أن تفوتك طائرتك، فيمكن أن يحدث ذلك لأي شخص. إذا تأخرت كثيرًا، فسيتم رفض تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة. هذا الموقف يسمى “عدم الحضور”، أي حقيقة عدم الحضور في الوقت المناسب للصعود إلى الطائرة. في هذه الحالة، تشرع الشركة في إلغاء تذكرتك.

ماذا تفعل في المطار؟

ويشدد الكاتب في هذه الحالة على ضرورة عدم مغادرة المطار على الفور وأن تسارع إلى مكتب شركة الطيران التي حجزت من خلالها، فإذا حالفك الحظ، قد يتوفر مقعد في الرحلة التالية التي تخدم وجهتك. خلافًا لذلك؛ سيكون من الضروري الانتظار حتى اليوم التالي للعثور على رحلة أخرى، لكن سوف تدفع مقابل السكن من جيبك.

ويبين الكاتب أن السؤال الحاسم الذي يطرح نفسه: هل يمكننا تلقي تعويض، حتى لو كان التأخير خطأنا؟ وأشار إلى أن ذلك ممكن، ولكن لا يتم تعويض سوى جزء من سعر تذكرتك. بتعبير أدق، تُستخدم 25% من قيمة تذكرتك لدفع الضرائب (المطار والضمان والأمن البيئي).

في المقابل، سيظل أمامك 30 يوما لإكمال طلبك، ولكن سيكون من المستحسن إكماله عبر الإنترنت؛ إذ يخضع الطلب بالبريد لرسوم معالجة تبلغ 20% من المبلغ المسترد.

كيف سيكون السفر بعد صيف 2020؟

تأخر الرحلات المتصلة

ويلفت الكاتب إلى أن هناك احتمالا آخر، في حال حدوث تأخير بسبب الرحلات المتصلة، على سبيل المثال، تتحمل الشركة المعنية المسؤولية، لأنها ملزمة بإيجاد رحلة لك في أقرب وقت ممكن، كما يجب عليها دفع تكاليف الطعام والفندق إذا لزم الأمر، ويحدث هذا أيضًا في حال منعك من الصعود إلى الطائرة بسبب الحجز الزائد.

ويوضح الكاتب أنه بصفتك مسافرًا يقلع أو يهبط في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، فأنت محمي بموجب لائحة تضمن حقك في التعويض، لكن الشرط الوحيد هو أن تصل إلى وجهتك متأخرًا 3 ساعات على الأقل.

ماذا عن التأمين؟

ويشير الكاتب إلى أن تأمين السفر مع ضمان إلغاء الرحلة يمكن أن يوفر لك يومك في الظروف الاستثنائية، مثل المرض أو وقوع حادث خطير قبل مغادرتك، لكن احذر: هذا الضمان لا يعمل إذا كان “عدم الحضور” من مسؤوليتك، مبينًا أنه بالإضافة إلى ذلك لكي تحافظ على هدوئك قبل كل مغادرة، عليك اتخاذ احتياطاتك؛ من بينها تسجيل الوصول مسبقًا عبر الإنترنت، والسفر إن أمكن بأمتعة المقصورة فقط، والوصول قبل ساعتين على الأقل من الإقلاع.