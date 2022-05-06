تعرض لانهيار عصبي.. جاستن بيبر يكشف عن أسرار زواجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “بيبول” الأميركية عن تصريحات المغني جاستن بيبر في مقابلته مع “آبل ميوزك” التي جاوب من خلالها عن تساؤلات الجمهور.

وأوضح بيبر في المقابلة أنه أصيب بانهيار عصبي عقب زواجه، لأن الزواج لم يحل مشاكله كما توقع وشرح مروره بمراحل كثيرة قبل أن يصل لحالة الاستقرار التي يعيشها حالياً.

وتحدث بيبر عن حالته العاطفية في بداية زواجه من عارضة الأزياء هايلي بيبر، وأكد أنه وصل للحالة التي يعيشها الآن بسبب تصالحه مع مشاكله الخاصة، وإدراكه أن الزواج لن يحلها كما كان متوقعاً.

وأردف: “إنها رحلة، أنا أتذكر الفترة الأولى للزواج، أصبت بحالة انهيار عاطفي لأنني توقعت أن الزواج سوف يحل جميع مشاكلي، لكنه لم يفعل ذلك، لذلك بدأت مرحلة جديدة أدركت وقتها أنني منافق”.

وتابع: “كنت أرغب أن تفعل زوجتي شيئاً أنا نفسي لم أستطع فعله، من الصعب النظر في المرآة ولكنه ضروري أن تواجه نفسك بحقيقتها، ربما أنا لست الشخص الذي ظننت نفسي عليه، ربما حصيلة ظروف الحياة والاضطرابات النفسية التي تعرضت لها”.

وأضاف بيبر أنه يعمل في الوقت الحالي على ألبومه المقبل، لكنه لم يكشف عن موعد طرحه بعد، وعبّر عن حماسه لطرح الألبوم بخاصة أنه يبدو جيداً جداً.

ويذكر أن زوجة بيبر كشفت مؤخراً في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل حالتها الصحة وشرحت لمتابعيها حقيقة وضعها الصحي بعدما أصيبت بسكتة دماغية منذ أشهر.