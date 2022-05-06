اتهام عمر كمال بالتحرّش بسبب أغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجه مؤدي المهرجانات عمر كمال، اتهامات بالتحرّش خلال الساعات الماضية، بعدما كشف عن بوستر أغنيته الجديدة، وهي ديو يجمعه بالمطرب الشعبي حمادة مجدي، بعنوان “أنتي قطتي”.

وظهرا في البوستر، الذي نشره كمال عبر “فايسبوك”، وهما يضعان يديهما على بطن فتاة حامل، لم يظهر وجهها، ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور إلى توجيه اتهامات إليهما بالتحرّش.

وكان قد شارك حسن شاكوش في غناء ديو جديد بعنوان “غود مورنينغ بيبي”، طرحاه في عيد الفطر، وذلك رغم إيقاف الثاني إلى أجل غير مسمى من نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر.

ويُشار إلى أنّ كمال واجه في آذار (مارس) الماضي، أزمة كبيرة، بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، حكماً بمعاقبته هو ومطرب المهرجانات حمو بيكا، بالسجن لمدة سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وبرأت المحكمة، الراقصة البرازيلية لودريانا، في واقعة “التعدّي على القيم والمبادئ الأسرية”، واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء ويحمل اسم “إنتي معلمة” بقصد التربّح منه.

ووجهت المحكمة تهماً إلى بيكا وكمال ولورديانا، هي الإخلال بآداب المجتمع، وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت، ونشر مقطع الفيديو للرقص والغناء، عبر مواقع التواصل بقصد التربح.