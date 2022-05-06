أديل في عيد ميلادها الـ 34.. “لم يحدث قط أن كنت أكثر سعادة!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شكرت المغنية العالمية أديل كل من تمنى لها السعادة وهنأها بعيد ميلادها الـ 34 عبر حسابها في “إنستغرام”، حيث نشرت صوراً لها في أجواء سعيدة.

وأرفقت أديل صورها برسالة: “يا له من فرق كبير أحدثه عام واحد! وإنْ استمر الوقت في شفاء جميع جروح حياتي، فإنني انتظر بفارغ الصبر عامي الـ 60!”.

وتابعت: “لم يحدث قط أن كنت أكثر سعادة… تعلمت الكثير من الدروس وأنا ممتنة لما أملكه من نِعَم… هذا عامي الـ 34 وأنا أحبه! شكراً لكم على رسائل المحبة كما هو الحال دائماً”.

وحتى الساعة، حصل المنشور على أكثر من مليوني إعجاب وقد امتلأت خانة التعليقات برسائل الدعم والحب بما في ذلك من المغني جون ليجند.

وكتب أحدهم: “إنك الأفضل من دون منازع” وأضاف شخص آخر: “يا إلهي، عيد ميلاد سعيد، أحبك”. وقال ثالث: “دعونا نمدح جمال أديل الفاتنة”.

ويذكر أن أديل عادت منذ حوالي العام الى الأضواء بعد ابتعادها لستة أعوام، وقد مرت بحسب ما ذكرت بفترة صعبة تخللها طلاقها من والد ابنها وخسارتها الكثير من الوزن.

وقد عبّرت أديل في عدد من المقابلات عن مدى صعوبة هذه الفترة من حياتها وحاجتها إلى التغيير والانتقال قدماً.