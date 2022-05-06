كل ما تريدون معرفته عن زوجة كريم بنزيما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قد يكون قائد نادي ريال مدريد، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من القليلين الذين يبقون حياتهم العائلية بعيدةً عن الأضواء، وعلى عكس معظم المشاهير حول العالم لا يعرف الكثيرون تفاصيل كثيرة عن عائلة بنزيما، وزوجته عارضة الأزياء الفرنسية (كورا غوتييه).

وبإمكان جميع متابعي النجم الفرنسي، الذين يفوق عددهم الخمسين مليون شخص عبر “إنستغرام”، ملاحظة عدم وجود صور تجمعه بزوجته غوتييه، وتركيزه على الجانب الرياضي في ما ينشره، مع قيامه بين الحين والآخر بنشر بعض الصور والفيديوهات التي يوثق من خلالها بعض اللحظات مع أولاده.

تبلغ عارضة الأزياء الفرنسية من العمر 33 عاماً، حسب تاريخ ميلادها، فهي من مواليد 11 أبريل 1989م، وقد لدت بفرنسا، ونشأت وترعرعت هناك، واشتهرت من خلال عروض الأزياء، ودعمها للعديد من الماركات العالمية، مثل: زارا، وديور، وغيرهما.

والتقى بنزيما غوتييه لأول مرة في دبي عام 2015م، وفي وقتٍ لاحقٍ، انتقلت كورا للعيش معه في مدريد، وقدمت له الكثير من الدعم في حياته الشخصية، وبقيت حياتها بعيدة عن دائرة الضوء منذ ذلك الوقت، وتوقفت عن النشر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي قرابة العامين بعد ارتباطها بالنجم الفرنسي الأبرز حالياً، ولاحقاً أقام الزوجان حفل زفافهما في شهر ديسمبر من عام 2016، وبعدها بعام أنجبا ولدهما الوحيد “إبراهيم”.

وتعمل كورا في الكثير من المجالات، علماً بأن عملها الأساسي هو عارضة أزياء، وعارضة منتجات تجميلية، وقد تمكنت من تحقيق شهرة واسعة، لاسيما بعد زواجها من لاعب كرة القدم صاحب الأصول الجزائرية، واستطاعت التوسع في عملها، وبجانب عملها الأساسي تعمل أيضاً في مجال الإعلانات، وقد مكنتها ملامحها الفرنسية الجميلة والجذابة من خطف أنظار المشاهدين والمخرجين والمنتجين للعديد من الأعمال.

ولدى بنزيما طفلة أخرى اسمها “ميليا” من علاقة سابقة أقامها مع إحدى الممرضات، وتبلغ من العمر حوالي سبع سنوات.

وفي عام 2017، كشفت وسائل إعلام إسبانية عن وجود علاقة غرامية جمعت بين نجم ريال مدريد والمغنية العالمية ريهانا، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي الذي جعلهما ينفصلان وينهيان علاقتهما، يعود لكون المغنية الشهيرة لم تكن تشعر بأي شيء تجاه بنزيما، وأنها كانت واقعة في حب كريس براون، رغم أنها قضت أوقاتاً مليئة بالمرح مع الفرنسي.

وقبل أيام قليلة، تصدر بنزيما “الترند”، بعد نشره فيديو عايد من خلاله جميع المسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر، وتحدث من خلاله باللغة العربية، قائلاً: “تقبل الله منا ومنكم.. عيد مبارك”.

ونال الفيديو قرابة الخمسة ملايين إعجاب، بعد نشره بفترة قصيرة.

وقاد الفرنسي المرشح بقوة لنيل لقب أفضل لاعب في العالم، فريقه لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن سجل الهدف الحاسم مساء أمس الأربعاء، في المباراة التي جمعت ريال مدريد ومانشستر سيتي، وانتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.