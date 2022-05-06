بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 39 دقيقة مضت التعليقات على خالد الصاوي يتحدّث عن بداياته الفنية.. لم يعرف قدراته إلا بعد هذا الفيلم مغلقة

متابعة بتجــرد: حلّ الفنان خالد الصاوي ضيفاً على برنامج “التاسعة” الذي يقدّمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى في التلفزيون المصري، حيث تحدث عن كواليس تجسيده لشخصية نائب مرشد الإخوان المهندس خيرت الشاطر في مسلسل “الاختيار 3″، وكشف العديد من أسرار حياته الشخصية والفنية.

في البداية، أكد الصاوي أن كل الشخصيات في مسلسل “الاختيار 3” تعرف الأحداث وقد تفاعلت معها بأريحية، قائلاً: “عندما علمت بتجسيدي شخصية خيرت الشاطر في المسلسل، شاهدت لقاءات مطوّلة له، ونظرت في المادة العلمية الخاصة بالدور الذي سأقدمه في المسلسل، والمخرج بيتر ميمي كان له دور أساسي في نجاحي بتقديم شخصية خيرت الشاطر في المسلسل”.

وأضاف: “أحاول أن أنوع في الأدوار التي أقدّمها، وفي البداية لم أتمكن من تفحّص الشخصية كي أحيط بها من كل الجوانب، فأنا أرفض أن أكون قديماً أو أكرر شخصية خالد الصاوي، وأحرص دائماً على التجديد والتنويع في الشخصيات التي أجسّدها في الدراما”.

وعن الشائعات التي لاحقته الفترة الماضية بسبب الشخصية، قال الصاوي: “قرأت كثيراً خبر وفاتي، كذلك قرأت خبر وفاة ابني رغم أنه ليس لديَّ أبناء ذكور”.

وعن بداياته الفنية، قال خالد الصاوي: “دخلت مسرح كلية الحقوق وأنا في سنّ 18 عاماً وذلك في عام 1980، فكان نقطة البداية في حياتي الفنية، وكنت أعشق مسرح الكلية كثيراً حتى أنني أتذكر اللحظة الأولى لدخولي مسرح الجامعة بكامل تفاصيلها حتى الآن”.

وتابع: “في العام الأول لي في الجامعة حضرت محاضرات في كل كليات الجامعة منها كلية الإعلام والسياسة والاقتصاد وفي كلية العلوم أيضاً، ومارست مهنة المحاماة بعد تخرّجي في كلية الحقوق في مكتب والدي، لأنه كان محامياً له شأنه واسمه العريق”.

وعن سبب تأخره في الزواج، قال خالد الصاوي: “سن الأربعين كان بالنسبة لي أزمة، لأنني لم أكن مشهوراً وقتها ولا حتى أملك المال الذي يمكّنني من الزواج في هذه السن المتقدّمة، ففي تلك المرحلة العمرية، عُرض عليَّ فيلم “عمارة يعقوبيان”، وكان أمامي تحدٍّ جديد في حياتي، لكنني استفدت من أصدقائي الذين عملوا معي على المسرح.. مؤكداً: “لحد سنّ 45 كان بداخلي صراعات ولم أكن أعرف إني ممثل جامد إلا بعد “عمارة يعقوبيان” فكان الانطلاقة الفنية لي”.