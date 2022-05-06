والد ياسمين صبري يعلّق على أنباء انفصالها عن أحمد أبو هشيمة.. ماذا قال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الدكتور أشرف صبري في تصريحات صحافية أنه لا يعرف شيئاً عن انفصال ابنته الفنانة ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مؤكداً رفضه الحديث عن أمر يخص ابنته، وموضحاً: “أنا عرفت الموضوع زيي زيكم بالظبط من الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومعنديش أي حاجة أقولها”.

وقال والد ياسمين صبري إن من المستحيل التحدث في هذا الأمر: “مش أنا الراجل اللي يتكلم عن مصايب أولاده في ظروف زي دي”.

وأكدت مصادر مقرّبة من الزوجين في تصريحات صحافية صحة الأخبار المتداولة عن انفصال الثنائي، وأن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادَل بينهما حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر.

وما دعم تلك الأخبار، التعليق الذي كتبه أبو هشيمة عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، وجاء فيه: “أنا لا أخسر أبداً… إما أن أربح أو أن أتعلّم”… لتردّ ياسمين صبري بتعليق مثير من خلال “ستوري” حسابها الخاص في “إنستغرام”، كتبت فيه: “أنا قادمة بنسخة أكثر جمالاً مني مع كل يوم جديد”.

ونشرت بعض المواقع تصريحات على لسان ياسمين أكدت فيها أن الانفصال تم بينها وبين أبو هشيمة في هدوء وبدون أي مشاكل، وأن هناك احتراماً متبادِلاً بينهما، وسوف يحافظان على صداقتهما.

الغريب في الأمر أن أخبار الطلاق بين ياسمين وأبو هشيمة كانت قد تردّدت خلال شهر رمضان الماضي، وهو ما حرصت ياسمين على نفيه بنشر العديد من صورها مع أبو هشيمة من داخل قصره، إلا أن نشر تلك الصور لم يستمر طويلاً بحيث حذفتها ياسمين كلها بعد تأكيد خبر الطلاق.