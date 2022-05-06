فيديو – غادة عبد الرازق ترقص مع حفيدتها في شوارع إيطاليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” فيديو يرصد رقصها مع حفيدتها، خلال رحلة استجمام عائلية في إيطاليا.

كما نشرت النجمة المصرية مجموعة من الصور من إجازة عيد الفطر برفقة زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير وابنتها روتانا واحفادها.

وكانت عبد الرازق غابت عن الظهور في الموسم الدرامي خلال شهر رمضان المنصرم، للمرة الأولى بعد 14 عاماً من الظهور المتواصل في الأعمال الرمضانية.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: “سايبة الملعب لغيري، كانوا عرفوا يعملوها وأنا موجودة، عمر ما حد عرف ياخد مكاني، وأنا بيتعرض عليا أعمال كتير وبرفضها. ممكن أكون ذكية وأردّ بردّ ذكي، لكن سأقول الحقيقة: تركت الملعب هذا العام لحد غيري يلعب فيه، أريد أن أشاهد من بعيد وأعيد حساباتي في أمور كثيرة”.

وأردفت بقولها: “الجو العمومي اختلف، والحسابات الموجودة الآن اختلفت، وأشعر أن هذا ليس رمضان الذي تعودت عليه خلال السنوات الماضية”.