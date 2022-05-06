شكرا لقرائتكم خبر عن شوية روقان.. أمير كرارة يلعب مع الدلافين فى حمام سباحة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أمير كرارة، جمهوره ومتابعيه، بمجموعة صور طريفة أثناء لعبه ومداعبته دلافين فى حمام سباحة، حيث ظهر كرارة وهو يسبح ويلعب مع الدلافين، ويقبلها، وظهرت السعادة على وجه أميرة كرارة أثناء قضاء وقته فى اللعب مع الدلافين.

نشر أمير كرارة، صور لعبه مع الدلافين، عبر "ستورى" حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، دون تعليق عليها، كما شارك الجمهور بصورة أخرى له مع بغبغان بألوان جميلة وجذابة، والذى حمل على كتفه، بينما كان يرتدى كرارة "تيشيرت" صيفى باللون الأسود، ونظارة شمسية سوداء.



الدلافين تقبل امير كرارة



امير كرارة يقبل الدولفين

وعلى جانب آخر، حظى النجم أمير كرارة، بظهور مميز على شاشة التليفزيون ضمن منافسات دراما رمضان 2022، من خلال بطولته فى مسلسل العائدون، الذى شاركه فيه عدد كبير من النجوم، هم، أمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسورى أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

كما شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "خطاب الرئيس مرسى"، ظهور النجم أمير كرارة بشخصية العقيد أحمد منسى، حيث تواجد فى مستشفى القوات المسلحة بعد إصابته فى يده، وحضر لزيارته ضابط المخابرات الحربية مروان العدوى (أحمد عز)، وزميله الضابط أكرم (محمد العمروسى).



امير كرارة يحمل بغبغان



امير كرارة يلعب مع الدلافين



امير كرارة يداعب الدلافين