نوال الزغبي ترفع منسوب التشويق.. “المفاجآت كتار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفترة المقبلة ستحمل العديد من المفاجآت الفنية لجمهور النجمة اللبنانية نوال الزغبي. وبتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، ردّت من خلالها على تساؤلات المحبين حول مفاجأة كانت قد ألمحت إليها منذ فترة قبيل سفرها إلى مصر، قالت نوال قائلةً: “المفاجآت كتار”.

تغريدة نوال الزغبي كانت كفيلة في رفع منسوب التشويق لدى جمهورها الذي ينتظر بفارغ الصبر كل جديد تقدّمه لهم.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت منذ فترة أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “لسه باجي على بالك”، من كلمات أمير طعيمه، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج المبدع فادي حداد وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.

وعادت نوال من خلال أغنية “لسه باجي على بالك” للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد نجاحهما الكبير في أغنيتي “عم بحكي مع حالي” و”بحبو كتير” منذ سنوات.