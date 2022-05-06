تحسّن حالة سمير صبري الصحية.. خرج من المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج الفنان الكبير سمير صبري من مستشفى الجلاء العسكري بعد مكوثه فيه لأكثر من ثلاثة أشهر، بعدما أكد الأطباء استقرار حالته الصحية وعدم حاجته للخضوع إلى جراحة.

وكشفت مديرة أعمال صبري عن آخر تطورات حالته الصحية، حيث أكدت في تصريحات صحافية أن صحته تحسّنت وغادر المستشفى أمس (الأربعاء)، بعد بقائه فيه لفترة طويلة لتلقي العلاج، مشيرةً أنه سيتبع بروتوكول العلاج الذي أوصاه به الطبيب المعالج في المنزل.

وفي جانب آخر، كان من المقرر أن يخضع سمير صبري لجراحة دقيقة في القلب منذ فترة قصيرة، إذ تعرّض لأزمة صحية أدت إلى دخوله قسم العناية المركزة.

يُذكر أن سمير صبري شارك أخيراً في بطولة فيلم “2 طلعت حرب”، الذي عُرض في مهرجان الأقصر في الفترة الماضية، ورفض تقاضي أجرٍ لقاء الظهور فيه، حسبما كشف المخرج مجدي أحمد علي.

وشارك سمير صبري في بطولة العمل الكثير من النجوم، منهم: محمود قابيل، عبير صبري، أحمد مجدي، سهر الصايغ، شريف دسوقي، وهو من إخراج مجدي أحمد علي.