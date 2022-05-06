هذا النجم يريد العودة الى برشلونة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ 20 دقيقة

فجر تقرير صحفي إسباني مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد في العودة لصفوف برشلونة، بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب برنامج “الشيرنجويتو” الإسباني الشهير، فإن لويس سواريز يريد العودة إلى برشلونة، ويبدو على استعداد لخفض راتبه.

وأضاف “سواريز مستعد للتكيف مع ظروف برشلونة الاقتصادية الحالية، بجانب أن أتلتيكو مدريد لا ينوي تجديد عقده إذ لا يشارك كثيرا مع الفريق”.

وأفاد التقرير أن برشلونة يعلم أن لويس سواريز يريد العودة وطلب بعض المسؤولين منه الانتظار لحسم القرار.