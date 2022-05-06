شكرا لقرائتكم خبر عن لم يكن المرشح الأول ..كواليس مشاركة صالح سليم فى الأفلام السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 20 عاما على رحيل الكابتن صالح سليم أحد رموز الكرة المصرية والنادى الأهلى الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 6 مايو عام 2002 بعد رحلة معاناة مع مرض سرطان الكبد، ولكنه ترك سيرة ومسيرة مشرفة وبصمة كبيرة فى عالم الكرة والرياضة وفى تاريخ النادى الأهلى، كما ترك بصمة مميزة فى عالم الفن رغم مشواره القصير فى التمثيل.

تمتع الكابتن صالح سليم بشعبية كبيرة وجماهيرية واسعة فى مصر والعالم، وهو ما كان سبباً فى سعى صناع السينما للاستفادة من هذه الشعبية الكبيرة بمشاركته فى عدد من الأفلام، ومنها فيلم السبع بنات أمام الفنانة نادية لطفى، وفيلم الشموع السوداء أمام الفنانة نجاة الصغيرة، وفيلم الباب المفتوح أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة.

وفى أغلب الأفلام التى قام ببطولتها المايسترو صالح سليم لم يكن هو المرشح الأول للبطولة، فعلا سبيل المثال كان فيلم الشموع السوداء من أهم وأشهر الأفلام التى شارك فيها كابتن صالح سليم، ولكنه لم يكن هو المرشح الأول لهذا الفيلم.

وفى حوار مع أحلام التلبانى شقيقة المطرب والفنان الراحل عبداللطيف التلبانى أشارت إلى أن شقيقها كان مرشحا لبطولة فيلم الشموع السوداء قبل صالح سليم، ولكن المخرج رفض وكانت وجهة نظره أن الدور يحتاج ممثلا ذا وجه عابث وهذا لا ينطبق على ملامح التلبانى، ووجد هذه المواصفات فى صالح سليم نظرا لملامحه الجادة.

كما كان من الأفلام الهامة التى قام ببطولتها المايسترو صالح سليم فيلم الباب المفتوح أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وهذا الفيلم أيضاً لم يكن سليم المرشح الأول له ، حيث كشف الفنان الكبير رشوان توفيق أنه كان مرشحاً لهذا الدور قبل المايسترو.

وقال توفيق فى حوار لليوم السابع:" اختارنى المخرج هنرى بركات أنا ومحمود مرسى ومحمود الحدينى للمشاركة فى فيلم الباب المفتوح ، ولكن كان لابد من موافقة فاتن حمامة على أبطال العمل المشاركين معها ، فذهبنا مع بركات إلى منزل سيدة الشاشة والتقينا بها ، وفوجئت بعد ذلك بأنه تم اختيار محمود مرسى والحدينى للمشاركة فى الفيلم، والاستعانة بالمايسترو صالح سليم فى الدور الذى كنت سأقوم به".

وتابع الفنان الكبير:" طبعا كان اسم صالح سليم معروف أكتر منى وقتها ، كما كانت تربطه علاقة صداقة عائلية بالفنان عمر الشريف وفاتن حمامة، ولم يكن لى نصيب فى العمل بشبابى مع فاتن حمامة ولكن اشتغلنا معاً فى مسلسل ضمير ابلة حكمت وكانت تعتز بى دائماً.

الجدير بالذكر أن صالح سليم تلقى الكثير من العروض بعد مشاركته فى عدد من الأفلام لتمثيل أدوار أخرى في السينما، لكنه رفض كل العروض التي قدمت له بهذا الخصوص مؤكداً أنه "غير ناجح" على الصعيد الفني.