شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "3 Fantastic Beasts" يحصد إيرادات مليون جنيه فى أسبوعه الأول بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "3 Fantastic Beasts" إيرادات تخطت مليون جنيه في شباك التذاكر المصرى، خلال أسبوعه الأول في دور العرض المصرية، اذ انطلق الفيلم يوم الاثنين الموافق 27 إبريل الماضى، تحت اسم The Secrets of Dumbledore.

وحقق الفيلم إيرادات اقتربت من 300 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 15 إبريل الماضى دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 85 مليونا دولار بدور العرض الأمريكية، و 212 مليونًا في شباك التذاكر حول العالم.

فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يدور فى إطار فانتازى، حول مغامرات نيوت سكاماندر، على أن يكشف الفيلم هذه المرة بعض أسرار مدير مدرسة هوجارتس دمبلدور، ويقوم بالبطولة مادس ميكلسن، جود لو، كاثرين ووترستون، إيدى ريدماين، عزرا ميلر، أليسون سودول، دان فوجلر، كالوم تيرنر، أوليفر ماسوتشي، جيسيكا ويليامز، كوربي توش.

وكان الفيلم مقرر عرضه فى منتصف نوفمبر 2021، لكن تم تأجيله إلى 12 نوفمبر عام 2022، وتم تغيير الموعد مرة أخرى فى 15 يوليو 2022، إلى أن تم الاستقرار بشكل نهائي على طرحه منتصف شهر ابريل المقبل، حيث جاء تغيير مواعيد العرض بعد استبعاد النجم العالمى جونى ديب من بطولة الجزء الجديد، بعدما خسر قضية التشهير ضد صحيفة ذا صن.

ويأتى خروج ديب من سلسلة "Fantastic Beasts" بعد أيام من خسارته لقضية التشهير ضد نيوز جروب نيوزبيبرز، ناشر ذا صن، والمحرر التنفيذى لصحيفة التابلويد دان ووتون بسبب مقال عام 2018 يزعم أنه كان "مضربًا للزوجة"، وأكد ديب أنه يعتزم استئناف الحكم.