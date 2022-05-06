شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأوبرا يتغنون بأعمال الموجى على مسرح الجمهورية بقيادة مصطفى حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر والهادفة لإلقاء الضوء على جوانب من تاريخ الموسيقى العربية يقام فى الثامنة مساء بعد غد الأحد الموافق 8 مايو على مسرح الجمهورية حفلاً لأعمال الموسيقار محمد الموجي، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر مؤلفات الراحل التي قدمها لكبار نجوم الطرب منها الدوامة، غلطة واحدة، يهديك يرضيك، يا حلو صبح، الحلوة داير شباكها، يا حلو صبح، حانة الاقدار، من حبى فيك يا جارى، حيران، اسال روحك، اكدب عليك ولأه .. اداء نجوم الاوبرا محمد حسن، ندى غالب وإيمان عبد الغني.

جدير بالذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجى تأتى ضمن جهود اعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للاإبداع المصرى الخالص .

يذكر أن الموسيقار المصري محمد الموجي هو أحد عباقرة فن الزمن الجميل الذين قدموا إبداعات موسيقية هامة خلدها التاريخ، كما أنه من أشهر الموسيقيين في فترة الستينات، حيث أول أغنياته "صافيني مرة"، التي غناها عبد الحليم حافظ، وبعد ذلك تعاون مع عدد من نجوم الغناء في العالم العربي مثل أم كلثوم، فايزة أحمد، وردة الجزائرية، محرم فؤاد، على الحجار، محمد قنديل، شادية ،ماهر العطار، صباح ، سميرة سعيد.