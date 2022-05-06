شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يحقق 332 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore إلى 332 مليونا و 736 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ يوم 15 أبريل الماضى بـ دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات الجزء الثالث من سلسلة Fantastic Beasts الذى طرح تحت اسم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore بين 80 مليونًا و 236 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 252 مليونًا و 500 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يدور حول مغامرات نيوت سكاماندر، على أن يكشف الفيلم هذه المرة بعض من أسرار مدير مدرسة هوجارتس دمبلدور.

يقوم ببطولة فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore، كل من مادس ميكلسن، جود لو، كاثرين ووترستون، إيدي ريدماين، عزرا ميلر، أليسون سودول، دان فوجلر، كالوم تيرنر، أوليفر ماسوتشي، جيسيكا ويليامز، كوربي توش.