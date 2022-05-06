شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين وافي تكشف سبب تحمسها لتقديم مشكلة السيدة المسيحية في فاتن أمل حربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة ياسمين ممدوح وافي فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "فاتن أمل حربي" مع النجمة نيللي كريم، حيث قدمت دور فاتن سمعان جرجس وهي سيدة مسيحية تطلب الطلاق من المحكمة الأمر المرفوض خلال عقيدتها، وبرغم من صغر حجم الدور إلا أنه لاقي ردود أفعال جوية لعل حساسية القضية كانت سبباً في ذلك بالإضافة لأداء ياسمين الذي استطاعت من خلاله أن تقدم الدور بتميز.

وقالت ياسمين وافي لـ"الخليج 365": "رشحت للدور من خلال الكاستنج دايركتوراحمد الزغبى، وعندما عرض عليا لم أشعر بالقلق بسبب حساسية القضية ولكن على العكس وجدت ضرورة طرح تلك القضية وتحمست لها بشدة، لأن القضية مهمة جدا وإنسانية بحتة وتخص شريحة كبيرة تعاني منها اخواتنا القبطيات، هذا ما جعلني لا أتردد لتقديم الدور، وقلقي الوحيد كان بسبب أن تصويري للدور كان بعد عرضه علي بساعات قليلة.

وأضافت ياسمين وافي: "بسبب ضيق الوقت للتحضير فقمت بالتركيز على إختزال المرارة التي لمستها في كلام صديقات لي مررن بنفس التجربة ونفس حالة شخصية فاتن سمعان جرجس، وحاولت بصدق انقل المرارة وقلة الحيلة والحيرة مابين اختيارات كلها مؤلمة ومحبطة".

وتابعت ابنة الفنان الراحل ممدوح وافى: "توقعت أن يؤثر الدور في الشريحة التي تعاني من نفس الحالة وهي المرأة بشكل عام والقبطيات بشكل خاص ، لأنه قام بتسليط الضوء علي المعضلة الإنسانية والقانونية التي اؤدي لطريق مسدود للأسف في بعض الأوقات ، ولكن رد الفعل كان أقوي مما تخيلت وأشمل مما توقعت ، فقد استقبلت الرسائل من الرجال وليس من النساء فقط وهذا ما فاجأني وجعلني أشعر بالسعادة".

واستكملت: "أقدم حاليا مسرحية أفراح القبة علي مسرح الشباب التابع للبيت الفني للمسرح، وهذه السنة الثالثة للعرض، وتعلقى بدور زبيدة وحالته وحساسيتها وصدقها كضحية غول بيحول بينى وبين انى اتوقف عن تقديمه، والالتزام بغيره وهذا ليس شعوري وحدي بل شعور كل فريق العمل، كما أنتي في انتظار استئناف عمل مسلسل الحاجب للمخرج احمد خالد موسي".