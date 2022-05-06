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شاهد.. أحمد سعد فى إطلالة غريبة بحفل مدينة نصر

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القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان أحمد سعد فى حفل مدينة نصر، المقام اليوم الخميس، بإطلالة غريبة، إذ ارتدى "تيشرت مقطع" من الأمام يظهر منطقة الصدر، وسرعان ما انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، وعبّر المتابعون عن تعجبهم من إطلالته.

 

ويحيى كل من المطربين بهاء سلطان وأحمد سعد ورامى جمال، حفلا غنائيا، بمناسبة عيد الفطر المبارك فى الحديقة الصينية بمدينة نصر، اليوم الخميس الموافق 5 مايو، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من جمهور النجوم الثلاثة للاستماع لأجمل أغنياتهم، كما وجه المسئولون عن الحفل الدعوة لعدد كبير من أسر الشهداء للحضور فى الحفل.

يذكر أن أحمد سعد انتهى من ماستر أغنية جديدة بعنوان "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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