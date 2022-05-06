شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد سعد فى إطلالة غريبة بحفل مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان أحمد سعد فى حفل مدينة نصر، المقام اليوم الخميس، بإطلالة غريبة، إذ ارتدى "تيشرت مقطع" من الأمام يظهر منطقة الصدر، وسرعان ما انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، وعبّر المتابعون عن تعجبهم من إطلالته.

ويحيى كل من المطربين بهاء سلطان وأحمد سعد ورامى جمال، حفلا غنائيا، بمناسبة عيد الفطر المبارك فى الحديقة الصينية بمدينة نصر، اليوم الخميس الموافق 5 مايو، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من جمهور النجوم الثلاثة للاستماع لأجمل أغنياتهم، كما وجه المسئولون عن الحفل الدعوة لعدد كبير من أسر الشهداء للحضور فى الحفل.

يذكر أن أحمد سعد انتهى من ماستر أغنية جديدة بعنوان "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع".