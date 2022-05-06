شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ساندرا بولوك الجديد The Lost City يحصد 149 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Lost City إلى 149 مليونا و 115 الف دولار في شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 25 مارس الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 91 مليونا و 15 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 58 مليون و 100 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

تقوم ببطوله الفيلم الجديد The Lost City كل من النجمة العالمية ساندرا بولوك، والنجم العالمي تشانينج تاتوم، والنجم العالمي دانيال رادكليف، وتلعب بولوك دور لوريتا سيج، الروائية التي أمضت حياتها المهنية تكتب عن أماكن غريبة في كتبها الشعبية عن المغامرات الرومانسية، وسرعان ما تخوض تجربة تردد في الترويج لكتابها الجديد، ومع ذلك وافقت على الذهاب في جولة مع آلان.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter، الفيلم الذي سيقوم بـ إخراجه آدم وآرون ني، يتبع مؤلفة رومانسية ناجحة (بولوك)، التي تم اختطافها من قبل صائد كنز شرير، وأجبرها على التعاون مع عارض الأزياء (تاتوم)، وذلك لأنهما انجرافًا إلى مغامرة أغرب من الخيال.

تمت كتابة السيناريو الخاص بـ The Lost City of D بواسطة المؤلفة دانا فوكس "Isn't it Romantic, How to be Single"، بولوك أيضًا منتجة في المشروع من خلال شركتها Fortis Films ، جنبًا إلى جنب مع Liza Chasin لـ 3dot Productions و Seth Gordon لـ Exhibit A.