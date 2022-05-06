عبدالمجيد عبدالله: “ترى عالمكشوف أنا أحب البنات”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 6 مايو 2022 02:43 صباحاً - أحيا الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله حفلًا غنائيًا مساء الخميس، تزامنًا مع حفلات عيد الفطر المبارك في دبي وتحديدًا بقاعة “كوكا كولا أرينا”، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم.

واستقبل الجمهور عبد المجيد عبد الله بحفاوة بالغة وتصفيق حار بمجرد صعوده على خشبة المسرح، وتفاعل معه الحضور والمتابعين للحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص عبد المجيد عبد الله على توثيق هتاف الجمهور وتصفيقهم واستقبالهم الحار له عبر هاتفه، فور دخوله إلى خشبة المسرح، كما قدم خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه اللافتة ومن بينها “غزال ما ينصادي” و”زول غيب أزوال” و”يا بعدهم” وغيرها من الأغاني.

كما مازح عبد المجيد عبد الله الحضور، وأكد على مدى محبته للشباب بشكل عام والفتيات بشكل خاص، وقال: “يا هلا فيكم يا جمهوري الحبيب.. أنتوا عارفين ترى أنا عالمكشوف أحب البنات.. وأحب الشباب شوية بس أحب البنات أكتر”، وهو ما أثار ضجة بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا هذا المقطع من الحفل وعبروا عن مدى إعجابهم بما قاله النجم الشهير وممازحته للحضور.