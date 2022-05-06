شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: أركز حالياً على تقديم فيلم جديد أعود به إلى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم حمادة هلال لـ الخليج 365" بعد عودته من الأراضى المقدسة، عقب أداء مناسك العمرة، أنه سعيد بردود الأفعال الإيجابية حول مسلسل" المداح - أسطورة الوادى"، مضيفاً أن هذا النجاح القوى للعمل فاق كل توقعاته.

وعما يتردد حول تقديم جزء ثالث من المداح، أوضح حمادة هلال أن الأمور ما زالت في علم الغيب ولم يتم الاتفاق على أى شىء حتى الآن، مشدداً على أنه يركز خلال الفترة المقبلة على تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما.



حمادة هلال فى المدينة المنورة

كان قد حل النجم حمادة هلال ضيفا على برنامج ملوك التريند الذى يعرض على "تليفزيون الخليج 365"، ويقدمه عادل عبد الله، وخلال حواره بالحلقة تناول هلال الحديث عن أزمته الأخيرة التى تناولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى كانت بينه وبين النجم تامر حسنى بسبب أغنية "عيش بشوقك"، وقال حمادة "أنا مش زعلان من تامر لأنه حبيبى وأنا طلبت من إعداد البرنامج وقتها أن يحذفوا هذا الكلام ولم يحدث وأنا فضفضت وخلاص ومش زعلان من تامر ولو زعلته ما يزعلش منى وإحنا حبايب".

يذكر أن حمادة هلال يغيب عن السينما منذ 5 سنوات حيث كان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، ايناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.