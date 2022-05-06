احلام مع بنات الانصاري في البحرين: “احبهم”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 6 مايو 2022 12:50 صباحاً - نشرت مشهورة سناب شات السعودية ” أمل الانصاري مقطع فيديو ظهرت فيه وشقيقاتها مع الفنانة الإماراتية أحلام خلال كواليس حفلها في البحرين بمناسبة عيد الفطر . وظهرت أحلام وهي تحتضن خبيرة التجميل السعودية أمل الأنصاري ، قائلة :” أنتم لازم الحفلة الجاية تكون موجودين بنات الأنصاري أحبهن ” ، فأجابتها الأخيرة ” حبيبة عيني بتعرفي أنا كان المفروض أسافر اليوم وأجلت الرحلة عشانك “. وفي فيديو اخر نشرته مريم الأنصاري ظهرت أحلام وهي تحتضنها بحب وود ، فيما تغزلت في الفنانة الإماراتية قائلة :” أخيرا شوفنا أم فاهد تجننين بالطبيعة مرة صغيرة ما شاء الله “. والتقت أحلام أيضاً بفاطمة الأنصاري ومنال الأنصاري اللتان عبرتا عن حبهن لأم فاهد ، وأكدت بنات الأنصاري للفنانة حضورهن لحفلها القادم ، واتخذن عدد من الصور برفقتها .

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