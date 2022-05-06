بسنت شوقي من كواليس استعدادتها لحفل الزفاف ومحمد فراج يطبع قبلة على كتفها

كتب امير فتحي في الجمعة 6 مايو 2022 12:50 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية بسنت شوقي صورا ولقطات من كواليس استعدادها لحفل زفافها على الفنان محمد فراج، مساء اليوم، الخميس، بأحد الفنادق الكبرى بالغردقة، بحضور أفراد أسرة العروسين والأصدقاء المقربين منهما.

وظهرت العروسة في هذه الصور بلوك جديد وحولها أفراد أسرتها وأصدقائها، كما قبلها فراج على كتفها، وسط العديد من التهنئات من نجوم الوسط الفنى.

ويقام حفلي حنة وزفاف محمد فراج وبسنت شوقي في منتجع سهل حشيش بالغردقة ، وحرص العروسان على دعوة عدد كبير من النجوم لحضور حفل الزفاف ، وتوافد منذ ساعات الصباح عدد كبير من الفنانين على منتجع سهل حشيش لحضور الحفل .

يشار إلى أن قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل “تحت السيطرة”، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهرا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة، وأعلن وقتها خطبتهما وظهرا مع بعضهما في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما ولكنه تأخر كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج في تصوير عدد من الأعمال التي حققت نجاحا وآخرهم مسلسل “لعبة نيوتن” الذى عرض في شهر رمضان المنقضى.

ظهر الثنائى محمد فراج وبسنت شوقى في المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية بشكل كبير كان آخرها في مهرجان القاهرة السينمائى، حيث لفتا الأنظار إليهما بعد تقبيله لها على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح، وذلك ردا على شائعة خلافات نشبت بينهما في مهرجان الجونة تداولها عدد من الأشخاص ليردوا على هذه الشائعة بعدم صحة ما يقال على المواقع الالكترونية.