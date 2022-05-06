شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقدم ريهام حجاج جزءًا ثانيًا من "يوتيرن"؟ السيناريست أيمن سلامة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "يويترن" بطولة ريهام حجاج، ردد متابعو العمل عن وجود جزء ثان من المسلسل خاصة أن السيناريست أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز لجآ إلى النهاية المفتوحة والتي تحتمل أن يكون هناك جزء ثان، إذ قدمت يارا "ريهام حجاج" فى آخر مشاهد الحلقة ابنتها "ملوكة" دون أن تفصح عن أبيها، قائلة: "طبعا عايزين تعرفوا مين باباها.. مش هقولكوا المرة دى.. المرة اللى جاية".

السناريست أيمن سلامة قال فى تصريح لـ"الخليج 365" إن هناك جلسة ستجمعه بريهام حجاج ومنتج العمل جمال العدل والمخرج سامح عبد العزيز، الأسبوع المقبل، لمناقشة هذا الأمر، إما العمل على جزء ثان من "يوتيرن" أو العمل على قصة جديدة، لافتًا إلى أنه فى العموم لا يفضل كتابة مسلسلات من أجزاء عديدة.

مسلسل "يوتيرن" دارت أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.