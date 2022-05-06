شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة من السويد للعروسين فراج وبسنت من هشام ماجد ومحمد سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد النجوم هشام ماجد ومحمد سلام ومحمد ممدوح فى السويد من أجل حضور فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية، لكن لم يفُت هؤلاء الفرصة لتقديم التهنئة للعروسين محمد فراج وبسنت شوقى اللذين يحتفلان بحفل زفافهما فى الغردقة عبر فيديو قصير نشرته بسنت عبر حسابها على "إنستجرام".

وهنّأ الفنان هشام ماجد ومحمد ممدوح ومحمد سلام والمؤلف هشام فتحي، محمد فراج وبسنت شوقي على زواجهما، كما اعتذروا عن عدم الحضور؛ بسبب ظروف سفرهم خارج مصر لحضور فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية.

وقال هشام ماجد: "فراج وبسنت ألف مبروك ومعايا حبايبكم عايزين يحيوكم مبروك من مالمو"، بينما قال محمد ممدوح: "كل سنة وأنت طيب.. ألف مبروك يا فراج، كان نفسنا نكون معاكم فعلا".

وقال محمد سلام مازحًا: "مش فاهم بجد اللي أنا حضرته كان إيه وألف مبروك طبعا، هنحضر اللي جاي هنحضر تاني بردو".

ونشرت الفنانة بسنت شوقى عبر خاصية الاستورى، على إنستجرام، تجهيزات حفل زفافها على النجم محمد فراج، وظهرت العروسة بلوك جديد وحولها أفراد أسرتها وأصدقاؤها، كما قبلها فراج على كتفها، وسط العديد من التهنئات من نجوم الوسط الفنى.

وأعلنت الفنانة بسنت شوقى عن موعد إقامة حفل زفافها على الفنان محمد فراج بسهل حشيش، عبر خاصية الاستورى على تطبيق إنستجرام، ونشرت صور وفيديوهات من استعدادها للاحتفال الخاص مع أصدقائهما المقربين .

يذكر أن الثنائى احتفلا بعقد قرانهما منذ عام فى حفل ضم الأهل والأصدقاء، كما رقص الثنائى على الكثير من الأغانى والمهرجانات فى حفل الزفاف، وبكت العروس فرحًا لحظة عقد قرانها بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا الزفاف، أحمد حلمى ومنى زكى ويوسف الشريف وزوجته السيناريست إنجى علاء، كذلك جميلة عوض ومايان السيد وتارا عماد وإنجى وجدان والمخرج كريم الشناوى وغيرهم.