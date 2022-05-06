شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تشارك فرحة محمد فراج وبسنت شوقى قبل حفل زفافهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنان هنادى مهنا بصور خلال حضورها حفلة ما قبل زفاف النجم محمد فراج وبسنت شوقى، وذلك على حسابها على "إنستجرام" وارتدت هنادى خلال حفل الوفاف فستانا من اللون الأحمر.

ونشرت الفنانة بسنت شوقى عبر خاصية الاستورى، على إنستجرام، تجهيزات حفل زفافها على النجم محمد فراج، وظهرت العروسة بلوك جديد وحولها أفراد أسرتها وأصدقاؤها، كما قبلها فراج على كتفها، وسط العديد من التهنئات من نجوم الوسط الفنى.

وأعلنت الفنانة بسنت شوقى عن موعد إقامة حفل زفافها على الفنان محمد فراج بسهل حشيش، عبر خاصية الاستورى على تطبيق إنستجرام، ونشرت صور وفيديوهات من استعدادها للاحتفال الخاص مع أصدقائهما المقربين .

يذكر أن الثنائى احتفلا بعقد قرانهما منذ عام فى حفل ضم الأهل والأصدقاء، كما رقص الثنائى على الكثير من الأغانى والمهرجانات فى حفل الزفاف، وبكت العروس فرحًا لحظة عقد قرانها بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا الزفاف، أحمد حلمى ومنى زكى ويوسف الشريف وزوجته السيناريست إنجى علاء، كذلك جميلة عوض ومايان السيد وتارا عماد وإنجى وجدان والمخرج كريم الشناوى وغيرهم.