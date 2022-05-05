رحلة البحث عن وريث ميسي..

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يواجه فريق برشلونة، ومدربه تشافي هرنانديز، أزمة فنية خانقة بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشارت صحيفة “ماركا” في تقرير لها إلى أن البارسا بعد رحيل ميسي، لم يسجل هدفا من ركلة حرة طوال الموسم الجاري.

وأضافت أن الفريق الكتالوني سنحت له 17 فرصة للتسجيل من كرة ثابتة في 4 بطولات هي الدوري والكأس ودوري الأبطال وكأس الملك.

وتابعت: “لكن كل المحاولات باءت بالفشل رغم تعاقب 3 مدربين على قيادة البارسا هذا الموسم بداية من رونالد كومان ثم سيرجي بارخوان بشكل مؤقت وأخيرا تشافي”.

ولفتت إلى أن المدربين الثلاثة لبرشلونة اعتمدوا على ممفيس ديباي 6 مرات، يليه فيران توريس 3 مرات، ثم الثلاثي كوتينيو، جوردي ألبا وعثمان ديمبلي مرتين، وأخيرا بيكيه وآنسو فاتي مرة واحدة، بينما كان ميسي المسؤول الأول عن تسديد كل الركلات الثابتة.

ونوهت إلى أن آخر هدف سجله برشلونة من ركلة ثابتة كان لميسي في 2 مايو/أيار من العام الماضي 2021.

ويتبقى للفريق الكتالوني هذا الموسم 4 مباريات في بطولة الدوري الإسباني، وإذا لم يستغل هذا السلاح، سيكون أول موسم له بدون تسجيل هدف من ركلة ثابتة منذ سنوات طويلة.