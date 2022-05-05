فن ومشاهير

برشلونة يفتقد خدمات بيكيه أمام ريال بيتيس

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

جيرارد بيكيه

أعلن نادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، غياب مدافعه جيرار بيكي سيغيب لفترة عن المنافسات بعدما فاقم إصابة في الفخذ.

وخاض قلب الدفاع 39 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات هذا الموسم وكان آخر ظهور له في الفوز 2-1 على مايوركا في الدوري مطلع هذا الأسبوع.

ولم يحدد برشلونة جدولا زمنيا لتعافي بيكي.

وقال برشلونة على تويتر إن بيكي يعاني من مشكلة في فخذه الأيسر وسيعود بعد الانتهاء من برنامج التعافي.

وبعد أن حسم بالفعل لقب الدوري يتطلع برشلونة إلى احتلال المركز الثاني ويملك 66 نقطة بفارق نقطتين عن اشبيلية الثالث قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

وسيحل برشلونة ضيفا على ريال بيتيس يوم السبت.

وتمكن بيكيه، من إثبات قيمته الحقيقية في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز في الموسم الحالي، بعدما أصبح القائد الحقيقي للفريق، بسبب المواجهات الكثيرة التي خاضها في البطولات المحلية والقارية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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