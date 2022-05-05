الكوميديا في الصدارة.. احمد حلمي يكسب الرهان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

احتل الفنان أحمد حلمي صدارة موسم عيد الفطر السينمائي منذ عرض فيلمه الجديد “واحد تاني” بدور العرض، حيث حصد مليونا و54 ألف جنيه في أول أيام عرضه، ليستمر في الصدارة وترتفع إيراداته في أول أيام العيد إلى 5.044 مليون جنيه، ويرتفع في ثاني أيام العيد إلى 7 ملايين و204 آلاف جنيه مصري، لينهى السباق السينمائي بآخر أيام العيد بإيرادات بلغت نحو 6 ملايين و900 ألف جنيه، ليسجل فيلم أحمد حلمي 20 مليون جنيه في شباك التذاكر بموسم عيد الفطر المبارك 2022.

وحصد فيلم “العنكبوت” من بطولة الفنان أحمد السقا ومنى زكي في أول أيام عرضه بالسينما مبلغ 462 ألف جنيه، لترتفع إيرادات العنكبوت في أول أيام العيد إلى 3.623 مليون جنيه، وترتفع الإيرادات في ثاني أيام العيد إلى 5.031.321 مليون جنيه، ليحتل المركز الثاني منذ أول أيام عرضه بالسينما، بإجمالي إيرادات 13 مليونا و700 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة الفنان أحمد السقا ومنى زكي، ظافر عابدين، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار الأكشن، حول أزمات رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه ظافر العابدين غير المشروعة، وتجسد فيه منى زكي شخصية مرشدة سياحية، وتتحدث باللغة الكورية في بعض المشاهد.

ويأتي فيلم زومبي للفنان علي ربيع وبعض من نجوم مسرح مصر، بالمرتبة الثالثة لشباك التذاكر بموسم العيد ليحصد أقل الإيرادات في أول أيام عرضه بالسينما والتي بلغت 118 ألف جنيه، ويرتفع إيرادات الفيلم الكوميدي في أول أيام العيد حتى بلغت 2.127 مليون جنيه، ليحاول الفيلم الكوميدي المنافسة باليوم الثاني من أيام العيد بإيرادات بلغت 3 ملايين جنيه، ولينهى السباق السينمائي في آخر أيامه بإيرادات بلغت 2 مليون و800 ألف جنيه ، ليصل مجموع إيرادات الفيلم خلال أيام العيد نحو 7 ملايين جنيه و850 ألفاً.

والفيلم من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته الفنان حمدي الميرغنى، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.