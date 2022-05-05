رئيس البرازيل بردّ ناري على دي كابريو.. “من المستحسن أن يغلق فمه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو انتقاداً لاذعاً إلى النجم الأميركي ليوناردو دي كابريو، ودعاه إلى التوقف عن تضخيم مشاكل الأمازون.

وقال بولسونارو: “كان يتعين على دي كابريو أن يعلم أن مديرة منظمة التجارة العالمية نفسها صرّحت بأنه من دون الأعمال التجارية الزراعية البرازيلية، ستكون هناك مجاعة في العالم. لذلك سيكون من المستحسن على دي كابريو أن يغلق فمه بدلاً من التحدث بهذا الهراء”.

وأوضح إن هذه المنشورات كانت مصحوبة بصور فوتوغرافية يعود تاريخها إلى عشرين عاما مضت.

وكان دي كابريو شجع شباب البرازيل على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف: “ما يحدث هناك يهمنا جميعاً، وتصويت الشباب هو مفتاح التغيير من أجل كوكب صحي”.

وورد بولسونارو الذي أضعف تدابير حماية البيئة بسخرية عبر تويتر قائلاً: “شكراً لدعمك يا ليو! من المهم حقاً أن يصوت كل برازيلي في الانتخابات المقبلة. شعبنا سيقرر ما إذا كان يريد الحفاظ على سيادتنا على الأمازون أو أن يحكمه محتالون يخدمون المصالح الأجنبية الخاصة”.